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Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"

21:28 194 Читати українською
Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"
Марлос / фото: А. Осипов

Сборная Украины прилетела в Люксембург без хавбека Марлоса. Полузащитник Шахтера не поможет команде из-за травмы.

 

На матч отбора против Люксембурга прилетели 24 футболиста. Отметим, что полузащитник Марлос получил рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра и отправился в Киев, информирует официальный сайт ФФУ.

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Таким образом, он не сможет принять участие в матче против Люксембурга. К слову, на завтра запланирована традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера украинцев, теория и тренировка "сине-желтых".

Отметим, что подопечные Андрея Шевченко вчера сыграли в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020.

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Главное Марлос Марлос Украина Украина Евро-2020 Люксембург - Украина
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