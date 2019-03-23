Люксембург – Украина: "сине-желтые" прибыли на матч отбора к Евро-2020

Товарищеские матчи — 21:47 6
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Бразилия не смогла победить Панаму – Пакета забил дебютный гол за "селесао"
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Люксембург – Украина: Марлос пропустит матч и уже покинул расположение "сине-желтых"Евро-2020 — 21:28 209
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Зозуля помог Альбасете разгромить Луго – фанаты шокировали песнями с пожеланием смерти украинцуИспания — 21:01 326
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Первая лига: СК Днепр-1 переиграл Металлист 1925, первая победа Кучука с Рухом, поражение Волыни от АвангардаПервая лига — 20:01 218
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Зозуля с Альбасете играет против Луго Лебеденко – прямая трансляция поединкаИспания — 18:50 179