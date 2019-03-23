Люксембург – Украина: "сине-желтые" прибыли на матч отбора к Евро-2020

Делегация "сине-желтых" прилетела в Люксембург на матч отбора к Евро-2020 против местной сборной.

Самолет с делегацией "сине-желтых" в 20:45 приземлился на аэродроме в Люксембурге, сообщает корреспондент Футбол 24 с места событий.

Наша национальная команда будет готовиться к поединку отбора Евро-2020 против местной сборной, который состоится в понедельник, 25 марта.

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Отметим, что подопечные Андрея Шевченко вчера сыграли в нулевую ничью с Португалией в стартовом матче отборочного турнира Евро-2020. На завтра запланирована традиционная предматчевая пресс-конференция главного тренера и тренировка "сине-желтых".

