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Люксембург – Україна: Марлос пропустить матч та вже покинув розташування "синьо-жовтих"

21:24 7273 Читать на русском
Люксембург – Україна: Марлос пропустить матч та вже покинув розташування "синьо-жовтих"
Марлос / фото: О. Осипов

Збірна України прилетіла у Люксембург без хавбека Марлоса. Півзахисник Шахтаря не допоможе команді через травму.

 

На матч відбору проти Люксембургу прилетіли 24 футболісти. Зазначимо, що півзахисник Марлос отримав рецидив старої травми привідного м'язу стегна та вирушив до Києва, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Таким чином, він не зможе взяти участь у матчі проти Люксембургу. До слова, на завтра запланована традиційна передматчева прес-конференція головного тренера українців, теорія та тренування "синьо-жовтих".

Зазначимо, що підопічні Андрія Шевченка вчора зіграли в нульову нічию з Португалією у стартовому матчі відбіркового турніру Євро-2020.

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Теги
Євро-2020 Головне Марлос Марлос Україна Україна Люксембург - Україна
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