Люксембург – Україна: Марлос пропустить матч та вже покинув розташування "синьо-жовтих"

Збірна України прилетіла у Люксембург без хавбека Марлоса. Півзахисник Шахтаря не допоможе команді через травму.

На матч відбору проти Люксембургу прилетіли 24 футболісти. Зазначимо, що півзахисник Марлос отримав рецидив старої травми привідного м'язу стегна та вирушив до Києва, інформує офіційний сайт ФФУ.

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Таким чином, він не зможе взяти участь у матчі проти Люксембургу. До слова, на завтра запланована традиційна передматчева прес-конференція головного тренера українців, теорія та тренування "синьо-жовтих".

Зазначимо, що підопічні Андрія Шевченка вчора зіграли в нульову нічию з Португалією у стартовому матчі відбіркового турніру Євро-2020.

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