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Люка Зидан вслед за отцом срочно покинул расположение своего клуба

17:40 212 Читати українською
Люка Зидан вслед за отцом срочно покинул расположение своего клуба
Люка Зидан / фото из соцсетей

Голкипер Реала Люка Зидан, который недавно присоединился к Расингу на правах аренды, прервал свое пребывание в новом клубе.

Сын тренера мадридского Реала позвонил в клуб в пятницу вечером, чтобы попросить разрешения покинуть расположение команды по семейным обстоятельствам, сообщает AS.

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Расинг удовлетворил просьбу игрока, и сегодня Люка Зидан отсутствовал на тренировке. Вчера его отец – Зинедин Зидан – срочно вернулся в Испанию из Канады, где продолжаются предсезонные сборы Реала, вместе со своей женой по неизвестным "личным причинам".

Напомним, Люка Зидан перешел в Расинг на правах годичной аренды и был представлен в новом клубе в минувший четверг, 9 июля.

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Испания Зинедин Зидан Зинедин Зидан Расинг Расинг Люка Зидан Люка Зидан
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