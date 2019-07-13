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Люка Зідан слідом за батьком терміново покинув розташування свого клубу

17:40 871 Читать на русском
Люка Зідан слідом за батьком терміново покинув розташування свого клубу
Люка Зідан / фото із соцмереж

Голкіпер Реала Люка Зідан, який нещодавно приєднався до Расінга на правах оренди, перервав своє перебування у новому клубі.

Син тренера мадридського Реала зателефонував в клуб в п'ятницю ввечері, щоб попросити дозволу покинути розташування команди через сімейні обставини, повідомляє AS.

Зідан несподівано покинув Реал на зборах в Канаді

Расінг задовільнив прохання гравця, і сьогодні Люка Зідан був відсутнім на тренуванні. Вчора його батько – Зінедін Зідан – терміново повернувся в Іспанію з Канади, де тривають передсезонні збори Реала, разом зі своєю дружиною через невідомі "особисті причини".

Нагадаємо, Люка Зідан перейшов у Расінг на правах однорічної оренди і був представлений у новому клубі у минулий четвер, 9 липня.

Лунін подружився з конкурентом і зірковим новачком Реала, став жертвою техніки Браїма, а завершив день Зідана тріумфом

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Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Расінг Расінг Люка Зідан Люка Зідан
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