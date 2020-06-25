"Людям следует меньше выдумывать": Рамос жестко ответил на обвинения Пике в содействии судей Реалу

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал победу над Мальоркой (2:0), после которой в очередной раз возникли вопросы к судьям.

"Весь шум, который раздается, является нормальным. Раньше не было так много разговоров, это все началось, потому что мы стали лидерами таблицы. Я не думаю, что арбитры принимают некоторые решения преднамеренно. Кажется, что мы должны благодарить судей за прекрасную работу. Людям следует меньше выдумывать.

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Мои голы – это награда за стабильность, за кропотливую работу в течение всех этих лет. Я доволен. Сегодня команда почувствовала усталость, ведь мы играем каждые три дня. Нам еще есть куда расти, мы не совсем довольны своей игрой, в некоторых аспектах соперник создал нам трудности", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, после ничьей из Севильей (0:0) защитник Барселоны Жерар Пике пожаловался на то, что Реал вряд ли потеряет очки, учитывая то, что происходило в последних двух турах. Хотя Пике не говорил прямо, испанские СМИ акцентировали внимание на том, что футболист намекнул на помощь судей мадридской команде. В матче с Мальоркой снова возникли вопросы – первая голевая атака Реала началась с жесткой борьбы Карвахаля, которая могла тянуть на фол.

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