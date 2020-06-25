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"Людям следует меньше выдумывать": Рамос жестко ответил на обвинения Пике в содействии судей Реалу

09:23 - Читати українською
"Людям следует меньше выдумывать": Рамос жестко ответил на обвинения Пике в содействии судей Реалу
Серхио Рамос / Getty Images

Капитан Реала Серхио Рамос прокомментировал победу над Мальоркой (2:0), после которой в очередной раз возникли вопросы к судьям.

19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос
 
19’ Жуниор Винисиус
56’ Серхио Рамос

"Весь шум, который раздается, является нормальным. Раньше не было так много разговоров, это все началось, потому что мы стали лидерами таблицы. Я не думаю, что арбитры принимают некоторые решения преднамеренно. Кажется, что мы должны благодарить судей за прекрасную работу. Людям следует меньше выдумывать.

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Мои голы – это награда за стабильность, за кропотливую работу в течение всех этих лет. Я доволен. Сегодня команда почувствовала усталость, ведь мы играем каждые три дня. Нам еще есть куда расти, мы не совсем довольны своей игрой, в некоторых аспектах соперник создал нам трудности", – цитирует Рамоса Marca.

Напомним, после ничьей из Севильей (0:0) защитник Барселоны Жерар Пике пожаловался на то, что Реал вряд ли потеряет очки, учитывая то, что происходило в последних двух турах. Хотя Пике не говорил прямо, испанские СМИ акцентировали внимание на том, что футболист намекнул на помощь судей мадридской команде. В матче с Мальоркой снова возникли вопросы – первая голевая атака Реала началась с жесткой борьбы Карвахаля, которая могла тянуть на фол.

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Серхио Серхио Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Арбитры Реал Мадрид - Мальорка Жерар Жерар Пике
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