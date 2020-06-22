"Целый мир видел, что случилось вчера": Сетьен жестко раскритиковал судей, которые работали на матчи Реала

Главный тренер Барселоны Кике Сетьен остался недоволен работой судей в поединке 30-го тура Ла Лиги Реал Сосьедад – Реал Мадрид.

"Есть вещи, которые мы не можем контролировать. И это не зависит от нас. Нам просто нужно выигрывать. Относительно вчерашнего матча – целый мир видел, что случилось, каждый рассудит это по-своему.

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VAR – это инструмент, который мы имеем, и который может сделать нас лучше. Но мы должны использовать его, и иметь более четкое видение реальности. Вполне понятно, когда спрашивают, почему одни действия пересматриваются, а другие – нет. Это может привести к мысли о том, что он не используется должным образом", 2 приводит слова Сетьена Marca.

Напомним, арбитр принял несколько сомнительных решений в матче Реал Сосьедад – Реал, отменив гол Янузая и назначив неочевидный пенальти за фол на Винисиус. Добавим, что мадридцы в итоге праздновали победу (2:1).

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