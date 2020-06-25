"Людям слід менше вигадувати": Рамос жорстко відповів на звинувачення Піке у сприянні суддів Реалу

Капітан Реала Серхіо Рамос прокоментував перемогу над Мальоркою (2:0), після якої вкотре виникли питання до суддів.

"Весь гамір, який лунає, є нормальним. Раніше не було так багато розмов, це все почалося, бо ми стали лідерами таблиці. Я не думаю, що арбітри приймають деякі рішення навмисно. Здається, що ми повинні дякувати суддям за чудову роботу. Людям слід менше вигадувати.

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Мої голи – це нагорода за стабільність, за копітку роботу упродовж всіх цих років. Я задоволений. Сьогодні команда відчула втому, адже ми граємо кожні три дні. Нам ще є куди рости, ми не зовсім задоволені своєю грою, в деяких аспектах суперник створив нам труднощі", – цитує Рамоса Marca.

Нагадаємо, після нічиєї з Севільєю (0:0) захисник Барселони Жерар Піке поскаржився на те, що Реал навряд чи втратить очки, з огляду на те, що відбувалося в останніх двох турах. Хоча Піке не говорив прямо, іспанські ЗМІ акцентували увагу на тому, що футболіст натякнув на допомогу суддів мадридській команді. У матчі з Мальоркою знову виникли питання – перша гольова атака Реала розпочалася із жорсткої боротьби Карвахаля, яка могла тягнути на фол.

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