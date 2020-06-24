Осасуна на выезде одолела Алавес, Реал Сосьедад уступил Сельте: Ла Лига, 31 тур, среда

В среду в рамках 31-го тура в чемпионате Испании состоялось три поединка. Счет и отчет о матчах читайте на "Футбол 24".

Испания, Ла Лига, 2019/20, 31-й тур

Алавес – Осасуна – 0:1

Гол: Лато, 64

Реал Сосьедад – Сельта – 0:1

Гол: Аспас, 45 (пен.)

Реал – Мальорка – начало матча в 23:00

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Соседи по турнирной таблице – Алавес и Осасуна – провели сверхскучный первый тайм. За 45 минут поединка обеих команд на двоих не хватило хотя бы на один удар в створ ворот. Среди самых опасных эпизодов можно вспомнить разве что выстрел головой Хоселу – получив передачу в штрафной площадке он направил круголого над перекладиной.

После перерыва неплохую возможность упустил экс-форвард Карпат и Динамо Лукас Перес, пробив с линии вратарской мимо ворот. А через десять минут гости вышли вперед: Антонио Лато после долгого навеса с середины поля, получил передачу от партнера и пробил мимо Фернандо Пачеко. Этот выстрел стал последним результативным в матче.

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Уже в начале матча Аднан Янузай мог выводить Реал Сосьедад вперёд в матче с Сельтой, однако с выстрелом бельгийца справился Рубен Бланко. Впоследствии он опять спас "кельтов" после удара Микеля Мерино. А под конец тайма Диего Льоренте пытался руками помешать сопернику выйти один на один с Алехандро Ремиро и "привез" в свои ворота пенальти. С одиннадцатиметровым прекрасно справился Яго Аспас, разведя мяч и голкипера по разным углам.

Во втором тайме ближе к успеху были хозяева, однако выстрелы Диего Льоренте и Янузая не составили труда для Рубена Бланко. Как следствие, поединок закончился минимальной победой Сельты.

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