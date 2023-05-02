Відомий український тренер Микола Павлов пригадав матч Шахтар – Іллічівець, який відбувся рівно 9 років тому (2 травня 2014 року). Після того цивілізованого футболу на Донбас Арені більше не було.

"Шахтар тоді не забороняв орендованим гравцям грати проти себе. У нас вийшло шестеро футболістів донецького клубу – Тотовицький, Чурко, Гречишкін, Іщенко, Ордець, Бутко, на заміні був Фомін. Хлопці хотіли проявити себе з найкращого боку, і це в них вийшло.

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Шахтар мав топ-склад. Після першого тайму ми мінімально поступалися, гол забив Луїс Адріано. Однак після перерви нам вдалося відігратися завдяки класно розіграному штрафному. Чурко навісив, а Тотовицький головою від землі відправив м'яч повз Пятова. Шкода, що не вдалося втримати перевагу. Пам'ятаю, була дощова погода і Коста пробив хоч і несильно, але м'яч прослизнув під рукою у Гальчука. Худжамов той матч пропускав через травму. Команда у нас тоді була дуже молода, десь не вистачило досвіду. Але я був вдячний за гру, ми дали справжній бій Шахтарю.

Тоді й подумати ніхто не міг, що це останній матч на Донбас Арені. На грі були присутні 18 тисяч уболівальників. Тоді для Донбас Арени це було небагато. Стадіон у Донецьку збирав у середньому по 40 тисяч глядачів. Але ж людям тоді було вже не до футболу. Для мене це катастрофа. Я говорю не тільки про Донбас Арену, а й про Маріуполь, адже я там пропрацював сім із половиною років.

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Після того, як я закінчив тренерську кар'єру, я жодного дня не святкував свій день народження у Києві – завжди приїжджав до Маріуполя. У мене день народження 20 червня, а 13 числа – День визволення Маріуполя. Цього дня я завжди їздив на цвинтар до могил хлопців, які загинули, захищаючи місто. Лише минулого року, на жаль, я не зміг туди поїхати через повномасштабне вторгнення. Маріуполь дуже багато важить у моєму житті", – цитує Павлова FanDay.