Люди в носках, запои и красивые девушки, – Вербич поделился воспоминаниями о своей адаптации в Украине

Хавбек Динамо Беньямин Вербич выделил несколько самых ярких впечатлений от 2 лет проживания в Украине.

"Больше всего меня удивило после приезда в Украину – люди в носках ходят. Это вообще "вау". Погода, особенно в декабре, очень холодно. В Дании 2-3 градуса, ветер дует, но там нет минус 15. В первую зиму, когда я пришел, было минус 15-20 и снег. В Дании есть ветер, но снега нет, просто дождь постоянно.

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Самый длинный запой? Что это такое? Я не бухаю, честно скажу. Один день, а потом нужна пауза. В какой стране самые красивые девушки? Могу сказать, что в каждой стране есть красивые девушки. Но, думаю, в Украине большинство – это красивые девушки. У меня была девушка из Дании, из Словении тоже", – признался Вербич в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

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Напомним, словенец присоединился к Динамо в декабре 2017 года, до этого он защищал цвета Копенгагена и Целье.