toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

Люди в носках, запои и красивые девушки, – Вербич поделился воспоминаниями о своей адаптации в Украине

09:46 142 Читати українською
Люди в носках, запои и красивые девушки, – Вербич поделился воспоминаниями о своей адаптации в Украине
Беньямин Вербич / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямин Вербич выделил несколько самых ярких впечатлений от 2 лет проживания в Украине.

"Больше всего меня удивило после приезда в Украину – люди в носках ходят. Это вообще "вау". Погода, особенно в декабре, очень холодно. В Дании 2-3 градуса, ветер дует, но там нет минус 15. В первую зиму, когда я пришел, было минус 15-20 и снег. В Дании есть ветер, но снега нет, просто дождь постоянно.

Вербич травмировался в спарринге против Нефтчи

Самый длинный запой? Что это такое? Я не бухаю, честно скажу. Один день, а потом нужна пауза. В какой стране самые красивые девушки? Могу сказать, что в каждой стране есть красивые девушки. Но, думаю, в Украине большинство – это красивые девушки. У меня была девушка из Дании, из Словении тоже", – признался Вербич в эфире YouTube-канала ОТДУШИВДУШУ.

Динамо отстранило главного врача клуба от работы с первой командой из-за допинг-скандала с Бесединым, – СМИ

Напомним, словенец присоединился к Динамо в декабре 2017 года, до этого он защищал цвета Копенгагена и Целье.

blog_ava
Безумная перестрелка и голы на любой вкус в видеообзоре матча Челси – Арсенал
08:00
299
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Беньямин Вербич Беньямин Вербич
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
54
мин
Ювентус
21:45
Рома
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук