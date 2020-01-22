toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ШЕФФІЛД ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СІТІ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Люди в шкарпетках, запої та красиві дівчата, – Вербіч поділився спогадами про свою адаптацію в Україні

09:44 2841 Читать на русском
Люди в шкарпетках, запої та красиві дівчата, – Вербіч поділився спогадами про свою адаптацію в Україні
Беньямін Вербіч / Сайт Динамо

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч виділив кілька найяскравіших вражень від 2 років проживання в Україні.

"Найбільше мене здивувало після приїзду в Україну – люди в шкарпетках ходять. Це взагалі "вау". Погода, особливо у грудні, дуже холодно. У Данії 2-3 градуси, вітер дме, але там немає мінус 15. Першої зими, коли я прийшов, було мінус 15-20 і сніг. У Данії є вітер, але снігу немає, просто дощ постійно.

Вербіч травмувався в спарингу проти Нефтчі

Найдовший запій? Що це таке? Я не бухаю, чесно скажу. Один день, а потім потрібна пауза. В якій країні найкрасивіші дівчата? Можу сказати, що в кожній країні є красиві дівчата. Але, думаю, в Україні більшість – це красиві дівчата. У мене була дівчина з Данії, зі Словенії також", – зізнався Вербіч в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Динамо відсторонило головного лікаря клубу від роботи з першою командою через допінг-скандал з Бєсєдіним, – ЗМІ

Нагадаємо, словенець приєднався до Динамо у грудні 2017 року, до цього він захищав кольори Копенгагена та Целє.

blog_ava
Шалена перестрілка та голи на будь-який смак у відеоогляді матчу Челсі – Арсенал
08:00
1309
Теги
Динамо Динамо Беньямін Вербіч Беньямін Вербіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
33
хв
Ювентус
21:45
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук