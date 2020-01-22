Люди в шкарпетках, запої та красиві дівчата, – Вербіч поділився спогадами про свою адаптацію в Україні

Хавбек Динамо Беньямін Вербіч виділив кілька найяскравіших вражень від 2 років проживання в Україні.

"Найбільше мене здивувало після приїзду в Україну – люди в шкарпетках ходять. Це взагалі "вау". Погода, особливо у грудні, дуже холодно. У Данії 2-3 градуси, вітер дме, але там немає мінус 15. Першої зими, коли я прийшов, було мінус 15-20 і сніг. У Данії є вітер, але снігу немає, просто дощ постійно.

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Найдовший запій? Що це таке? Я не бухаю, чесно скажу. Один день, а потім потрібна пауза. В якій країні найкрасивіші дівчата? Можу сказати, що в кожній країні є красиві дівчата. Але, думаю, в Україні більшість – це красиві дівчата. У мене була дівчина з Данії, зі Словенії також", – зізнався Вербіч в ефірі YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

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Нагадаємо, словенець приєднався до Динамо у грудні 2017 року, до цього він захищав кольори Копенгагена та Целє.