Вербич травмировался в спарринге против Нефтчи

Вингер Динамо Беньямин Вербич получил микротравму во втором контрольном поединке на сборе в Турции.

"В одном из моментов матча против Нефтчи Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.

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Сегодня игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней", – сообщает пресс-служба Динамо в Facebook.

К слову, Вербич провел 22 матча в текущем сезоне, записав в свой актив 8 голов и 2 ассиста.

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