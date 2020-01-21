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Вербич травмировался в спарринге против Нефтчи

13:46 275 Читати українською
Вербич травмировался в спарринге против Нефтчи
Беньямин Вербич / фото: ФК Динамо

Вингер Динамо Беньямин Вербич получил микротравму во втором контрольном поединке на сборе в Турции.

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Нефтчи
16:00 20:01:2020
завершено
 

"В одном из моментов матча против Нефтчи Беньямин почувствовал боль в задней поверхности бедра. Медицинский штаб диагностировал у футболиста незначительное растяжение мышц.

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Сегодня игрок вместе с партнерами по команде провел утреннее занятие в тренажерном зале, а к работе с мячом Беньямин приступит через несколько дней", – сообщает пресс-служба Динамо в Facebook.

К слову, Вербич провел 22 матча в текущем сезоне, записав в свой актив 8 голов и 2 ассиста.

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