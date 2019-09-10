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Ярмоленко: Люди писали, что я не вернусь таким, как раньше

10:32 64 Читати українською
Ярмоленко: Люди писали, что я не вернусь таким, как раньше
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко прокомментировал свое восстановление после травмы ахилла.

"Болельщики начали немножко забывать обо мне. Начали писать, что я уже вряд ли вернусь на прежний уровень после такой травмы. Но мне вдвойне приятнее работать.

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Эти 10 месяцев, когда я каждый день по два раза потел в тренажерном зале, то думал об этих словах, которые люди писали. Думал, чтобы выйти потом и доказать, что ничего страшного не случилось, что травмы – это часть футбола. Вернуться и доказать людям, что я жив", – сказал Ярмоленко программе Трендец.

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