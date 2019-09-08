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Ярмоленко провел 50-й матч за сборную в официальных турнирах

12:45 4 Читати українською
Ярмоленко провел 50-й матч за сборную в официальных турнирах
Андрей Ярмоленко / УАФ

Кроме Ярмоленко полусотню матчей сыграло только пять игроков.

Матч против Литвы оказался для полузащитника Вест Хэма Андрея Ярмоленко 50-м, проведенным за сборную Украины в официальных турнирах, – информирует Sport.ua.

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Он стал 6-м футболистом национальной дружины, достигшим этого рубежа. 28 встреч Андрей отыграл в отборах к чемпионатам мира, 19 – в отборах к чемпионатам Европы и основной части Евро, а также 3 – в Лиге наций.

В 42-х матчах Ярмоленко представлял в главной команде страны Динамо, в 4-х – дортмундскую Боруссию и также в 4-х – Вест Хэм.

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