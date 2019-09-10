Ярмоленко: Люди писали, що я не повернусь таким, як раніше

Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко прокоментував своє відновлення після травми ахілла.

"Вболівальники почали трошки забувати про мене. Почали писати, що я вже навряд чи повернуся на колишній рівень після такої травми. Але мені вдвічі приємніше працювати.

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Ці 10 місяців, коли я кожного дня по два рази потів у тренажерному залі, то думав про ці слова, які люди писали. Думав, щоб вийти потім і довести, що нічого страшного не сталося, що травми – це частина футболу. Повернутися і довести людям, що я живий", – сказав Ярмоленко програмі Трендец.

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