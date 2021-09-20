"Люди ненавидят ПСЖ": Месси пророчат важную миссию во Франции
Экс-игрок Страсбура, Монако, ПСЖ и сборной Франции Юри Джоркаефф рассказал, как может измениться отношение к столичному гранду после прихода Лионеля Месси.
"Когда вы играете за ПСЖ, вы боретесь с остальной частью Франции. Люди ненавидят ПСЖ. Во Франции есть люди, которые любят Марсель. Но те, кто его не любят, не ненавидят его. Им просто все равно. Так же и с Лионом, но не с ПСЖ. И это уникально.
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Месси должен улучшить имидж парижан. У них есть Мбаппе, Неймар, Маркиньос, но Лео – номер один в мире. Я думаю, это поможет изменить ситуацию. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Месси что-то плохое. Он игрок, на игру которого все обожают смотреть, ему желают успехов", – цитирует Джоркаеффа AS.
Напомним, Месси провел за новый клуб 3 матча, но результативными действиями не отличался. Зато 34-летний аргентинец уже успел попасть в небольшой скандал с главным тренером Маурисио Почеттино.
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