"Когда вы играете за ПСЖ, вы боретесь с остальной частью Франции. Люди ненавидят ПСЖ. Во Франции есть люди, которые любят Марсель. Но те, кто его не любят, не ненавидят его. Им просто все равно. Так же и с Лионом, но не с ПСЖ. И это уникально.

Месси не праздновал победный гол ПСЖ в матче с Лионом – видео реакции аргентинца

Месси должен улучшить имидж парижан. У них есть Мбаппе, Неймар, Маркиньос, но Лео – номер один в мире. Я думаю, это поможет изменить ситуацию. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил о Месси что-то плохое. Он игрок, на игру которого все обожают смотреть, ему желают успехов", – цитирует Джоркаеффа AS.

Напомним, Месси провел за новый клуб 3 матча, но результативными действиями не отличался. Зато 34-летний аргентинец уже успел попасть в небольшой скандал с главным тренером Маурисио Почеттино.

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