"Люди ненавидять ПСЖ": Мессі пророкують важливу місію у Франції
Екс-гравець Страсбура, Монако, ПСЖ і збірної Франції Юрі Джоркаєфф розповів, як може змінитись ставлення до столичного гранда після приходу Ліонеля Мессі.
"Коли ви граєте за ПСЖ, ви боретесь з рештою Франції. Люди ненавидять ПСЖ. У Франції є люди, які люблять Марсель. Але ті, хто його не люблять, не ненавидять його. Їм просто байдуже. Так само і з Ліоном, але не з ПСЖ. І це унікально.
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Мессі повинен покращити імідж парижан. У них є Мбаппе, Неймар, Маркіньйос, але Лео – номер один у світі. Я думаю, це допоможе змінити ситуацію. Я ніколи не чув, щоб хтось говорив про Мессі щось погане. Він гравець, на гру якого всі обожнюють дивитись, йому бажають успіхів", – цитує Джоркаєффа AS.
Нагадаємо, Мессі провів за новий клуб 3 матчі, але результативними діями не відзначався. Натомість 34-річний аргентинець вже встиг втрапити у невеликий скандал з головним тренером Маурісіо Почеттіно.
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