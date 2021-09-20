"Коли ви граєте за ПСЖ, ви боретесь з рештою Франції. Люди ненавидять ПСЖ. У Франції є люди, які люблять Марсель. Але ті, хто його не люблять, не ненавидять його. Їм просто байдуже. Так само і з Ліоном, але не з ПСЖ. І це унікально.

Мессі не святкував переможний гол ПСЖ у матчі з Ліоном – відео реакції аргентинця

Мессі повинен покращити імідж парижан. У них є Мбаппе, Неймар, Маркіньйос, але Лео – номер один у світі. Я думаю, це допоможе змінити ситуацію. Я ніколи не чув, щоб хтось говорив про Мессі щось погане. Він гравець, на гру якого всі обожнюють дивитись, йому бажають успіхів", – цитує Джоркаєффа AS.

Нагадаємо, Мессі провів за новий клуб 3 матчі, але результативними діями не відзначався. Натомість 34-річний аргентинець вже встиг втрапити у невеликий скандал з головним тренером Маурісіо Почеттіно.

Влаштував бойкот, вимагав відставки тренера, підставив партнера: ще 3 випадки, коли Мессі казився через заміну