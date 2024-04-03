Главному тренеру Заглембе Александру Хацкевичу досталось от журналистов, которые раскритиковали его.

"Известно, что Хацкевич неадекватно вел себя на тренировках. Кричал на футболистов, и, как говорят сами игроки, "считал нас за мусор".

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Его избиение никоим образом нельзя оправдать, но согласно нашей информации, в раздевалке он был плохим человеком", – рассказал журналист Meczyki Самуэль Щигельски.

Недавно, польские СМИ сообщили, что ультрас клуба напали на Хацкевича и избили его. Агент Александра Николаевича опроверг эту информацию, а также сообщил, что экс-тренер Динамо собирается покинуть клуб.

Напомним, Заглембе сейчас находится на последнем месте в турнирной таблице второго польского дивизиона с 13 очками.

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