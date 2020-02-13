"Когда я увидел Зидана, то успокоился, потому что знал, что мне заплатят": фанат Реала прокомментировал ДТП с французом

Испанец Игнасио Фернандес поделился своими воспоминаниями после того, как стал участником ДТП вместе с главным тренером Реала Зинедином Зиданом.

"Я сразу узнал его и сказал: " Мне бы хотелось встретиться с вами при других обстоятельствах, но так тоже неплохо". Когда я увидел, что это Зидан, то сразу успокоился, потому что знал – мне заплатят, по крайней мере, авто точно застрахованное.

Зидан попал в ДТП по дороге на тренировку

Также я попросил его сделать селфи, иначе люди бы не поверили, что мое авто ударил Зидан. И он любезно согласился, снял шляпу и сфотографировался. Я также в шутку сказал, что можно поменяться машинами, и я забуду этот инцидент. Позже мне передали благодарность от Зидана. Он спешил на тренировку, поэтому был благодарен, что я не задерживал его и развлек, попросив автограф, футболку или билеты", – цитирует слова Фернандеса Marca.

Напомним, ДТП оказалось для Зидана фартовым, поскольку в тот же день Реал одержал разгромную победу над Осасуной 4:1.

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