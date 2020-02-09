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Зидан попал в ДТП по дороге на тренировку

12:01 213 Читати українською
Зидан попал в ДТП по дороге на тренировку
Зинедин Зидан / Фото из открытых источников

С наставником "галактикос" произошел неприятный инцидент на трассе.

Главный тренер мадридского Реала Зинедин Зидан в субботу, 8 февраля, стал жертвой дорожно-транспортного происшествия, сообщает издание AS.

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Подъезжая к тренировочной базе своей команды французский специалист на своей "Ауди" не вписался в поворот и столкнулся с внедорожником. Удар был не сильным и оба водителя не пострадали. Однако Зидану пришлось задержаться, чтобы оформить все необходимые бумаги для страховой компании.

Напомним, сегодня, 9 февраля, Реал на выезде встретится с Осасуной. Начало матча в 17:00.

"Сливочные" после 22-х туров возглавляют турнирную таблицу Примеры и на три очка опережают каталонскую Барселону.

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Испания Реал Мадрид Реал Мадрид Зинедин Зидан Зинедин Зидан
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