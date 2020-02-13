"Коли я побачив Зідана, то заспокоївся, бо знав, що мені заплатять": фанат Реала – про ДТП із французом

Іспанець Ігнасіо Фернандес поділився своїми спогадами після того, як став учасником ДТП разом з головним тренером Реала Зінедіном Зіданом.

"Я відразу впізнав його і сказав: "Мені б хотілося зустрітися з вами за інших обставин, але так також непогано". Коли я побачив, що це Зідан, то одразу заспокоївся, бо знав – мені заплатять, принаймні, авто точно застраховане.

Зідан потрапив у ДТП по дорозі на тренування

Також я попросив його зробити селфі, бо інакше люди б не повірили, що моє авто вдарив Зідан. І він люб'язно погодився, зняв капелюха і сфотографувався. Я також жартома сказав, що можна помінятися машинами, і я забуду цей інцидент. Пізніше мені передали подяку від Зідана. Він поспішав на тренування, тому був вдячний, що я не затримував його і розважив, попросивши автограф, футболку чи квитки", – цитує слова Фернандеса Marca.

Нагадаємо, ДТП виявилася для Зідана фартовою, оскільки в той же день Реал здобув розгромну перемогу над Осасуною 4:1.

Лунін – це й**ана машина і ціла епоха Реала: феноменальні оцінки іспанських ЗМІ та відео "справжнього концерту"