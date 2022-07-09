Люцерн и Динамо встречаются в очередной благотворительной игре киевлян в рамках подготовки к квалификации Лиги чемпионов. Составы и онлайн-трансляцию матча смотрите на "Футбол 24".

Очевидно, последний спарринг против швейцарских команд в цикле летних сборов. В основном резервы Динамо выиграли 2 матча, по разу сыграли вничью и проиграли. Основа команды Луческу вернулась после отпуска только 5 июля, подписав мировую с солидным Янг Бойз. Нынешний соперник попроще. Люцерн, хоть и выиграл все свои 3 поединка на сборах, занял предпоследнее место в прошлом сезоне и лишь в плей-офф выиграл борьбу за выживание. Далее киевский клуб ждет двойной спарринг с Лионом. Динамовцы проведут сразу 2 матча против именитых французов 12 июля. А уже 20 числа украинцы пройдут первое официальное испытание – Фенербахче в квалификации ЛЧ 2022/23.

Янг Бойз – Динамо: Ванат провоцирует 2 интриги – тяжелый камбэк основы и легионеров, Луческу раскрывает карты перед ЛЧ

Отметим, что начало матча перенесли на 19:30, то есть на 30 минут позже, чем планировали изначально. Мирча Луческу внес только одну перестановку в основу Динамо после предыдущего спарринга, где играли все сильнейшие. Караваева на чужой для Александра позиции левого защитника заменил Дубинчак.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук (к), Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин