Люцерн та Динамо зустрічаються у черговій благодійній грі киян у рамках підготовки до кваліфікації Ліги чемпіонів. Склади та онлайн-трансляцію матчу дивіться на "Футбол 24".

Очевидно, останній спаринг проти швейцарських команд у циклі літніх зборів. Більшою мірою резерви Динамо виграли 2 матчі, по разу зіграли внічию та програли. Основа команди Луческу повернулася після відпустки лише 5 липня, розійшовшись миром із солідним Янг Бойз. Нинішній суперник з простіших. Люцерн, хоч і виграв усі свої 3 поєдинки на зборах, посів передостаннє місце у минулому сезоні та лише у плей-офф виграв боротьбу за виживання. Далі ж київський клуб чекає подвійний спаринг з Ліоном. Динамівці зіграють відразу 2 матчі проти іменитих французів 12 липня. А вже 20 числа українці пройдуть перше офіційне випробування – Фенербахче у кваліфікації ЛЧ 2022/23.

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Відзначимо, що початок матчу перенесли на 19:30, тобто на 30 хвилин пізніше, ніж планували спочатку. Мірча Луческу вніс тільки одну зміну в основу Динамо після попереднього спарингу, де грали всі найсильніші. Караваєва на чужій для Олександра позиції лівого захисника замінив Дубінчак.

Стартовий склад Динамо: Бущан – Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак – Сидорчук (к), Шапаренко – Циганков, Буяльський, Вербіч – Бєсєдін