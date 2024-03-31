Защитник Баварии и сборной Канады Альфонсо Дэвис очень близок к переходу в Реал.

Руководство "сливочных" длительное время ведет переговоры с мюнхенцами по канадскому защитнику. Альфонсо Дэвис и Реал почти согласовали детали личного контракта. Об этом сообщает AS.

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По информации источника, мадридцы готовы заплатить Баварии за трансфер защитника около 25 миллионов с вероятностью поднять эту сумму еще на 5 млн. Впрочем, мюнхенцы настаивают на 50 млн евро. Только этот нюанс отделяет Дэвиса от перехода Реал.

"Сливочные" надеются закрыть сделку и уже раздумывают над тем, чтобы разгрузить свой состав, учитывая переход канадца. Реалу придется продать либо Ферлана Менди, либо Франа Гарсию. Руководство мадридцев хотело бы сохранить в команде испанца, а Карло Анчелотти – француза.

Напомним, что Альфонсо Дэвис имеет контракт с Баварией до 2025 года. Недавно канадец отказался от пролонгации соглашения, поскольку хотел увеличить свою зарплату до 20 млн евро, а мюнхенцы предлагали лишь 14 млн.

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