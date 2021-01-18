Турецкий сбор Шахтера только начался, а телеведущая Даша Савина уже ждет его завершения.

17 января делегация Шахтера отправилась в Турцию на зимний сбор. Среди 29-ти игроков, которых взял с собой главный тренер клуба Луиш Каштру, нашлось и место для молодого защитника Валерия Бондаря.

Шахтер отправился на сбор в Турцию – в обойме Каштру 29 футболистов

Любимая 21-летнего футболиста Даша Савина опубликовала в Instagram ряд соблазнительных фотографий с букетом роз от своего парня. "Аромат этих роз и желание увидеться ускорят ожидания нашей встречи", – подписала фото Савина.

На первом этапе сборов Шахтер должен провести 4 спарринга: с Лехом, Лудогорца, Марибором и братиславским Слованом.

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