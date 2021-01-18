Турецький збір Шахтаря лише розпочався, а телеведуча Даша Савіна вже чекає на його завершення.

17 січня делегація Шахтаря вирушила до Туреччини на зимовий збір. Серед 29-ти гравців, яких взяв із собою головний тренер клубу Луїш Каштру, знайшлось і місце для молодого захисника Валерія Бондаря.

Шахтар вирушив на збір до Туреччини – у обоймі Каштру 29 футболістів

Кохана 21-річного футболіста Даша Савіна опублікувала в Instagram низку спокусливих світлин з букетом троянд від свого хлопця. "Аромат цих троянд і бажання побачитись прискорять очікування нашої зустрічі", – підписала фото Савіна.

На першому етапі зборів Шахтар повинен провести 4 спаринги: з Лехом, Лудогорцем, Марібором і братиславським Слованом.

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