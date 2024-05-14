Как стало известно Sport24.ua, Рух был заинтересован в трансфере защитника Хайдука Степана Лысенко, но в итоге забраковал его подписание.

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Игрок в течение месяца находился во Львове на просмотре, но не сумел убедить Пономарёва. Заметим, что в Украине Степан Лысенко выступал за академию Днепра. После начала полномасштабного вторжения России оказался в хорватском Хайдуке. В составе сборной Украины U-17 дебютировал в 2021 году под руководством Олега Кузнецова, сыграл 6 матчей без результативных действий. За команду "сине-желтых" U-19 сыграл лишь 1 поединок в этом году.

Напомним, что Рух в таблице УПЛ за 2 тура до финиша текущего сезона занимает 5-е место, имея 46 очков. Досрочное чемпионство себе гарантировал Шахтер в Классическом с Динамо (1:0).

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