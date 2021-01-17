Донецкая команда отправилась в теплые края, где продолжит подготовку ко второй части сезона.

В воскресенье, 17-го января, донецкий Шахтер отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Первый зимний сбор "горняков" продлится до 26-го января – украинская команда планирует провести четыре контрольных матча: с Лехом, Лудогорцем, Марибором и Слованом.

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Луиш Каштру взял с собой в Анталью 29 футболистов, сообщает официальный Твиттер клуба.

Вратари: Евгений Гриценко, Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко.

Защитники: Валерий Бондарь, Витао, Додо, Виктор Корниенко, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Давид Хочолава.

Полузащитники: Сергей Болбат, Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка, Майкон, Марлос, Михаил Мудрик, Алан Патрик, Маркос Сиприано, Манор Соломон, Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Тайсон, Тете, Фернандо.

Нападающие: Богдан Вьюнник, Жуниор Мораес.

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