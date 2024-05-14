Хацкевич заинтриговал предложениями работы из Украины: "Хватит уже мне ввязываться в авантюры"
06:30 - Читати українською
Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич признался, что уже в ближайшее время начнет переговоры с потенциальными работодателями.
"В конце мая – начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой.
Сабо дал оригинальный совет Хацкевичу после очередного увольнения экс-тренера Динамо
Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры", – сказал Хацкевич в комментарии Sport-Express.
Напомним, последним местом работы 50-летнего специалиста был польский Заглембе Сосновец, который он покинул со скандалом после 3-х месяцев работы. Ранее Хацкевича также сватали в литовский Кауно Жальгирис.
"Динамо програло чемпіонат восени": Олег Кузнєцов – про нерв у Класичному, арбітраж і долю Шовковського
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter