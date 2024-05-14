Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич признался, что уже в ближайшее время начнет переговоры с потенциальными работодателями.

"В конце мая – начале июня я планирую вернуться в Украину. Пора ехать домой.

Сабо дал оригинальный совет Хацкевичу после очередного увольнения экс-тренера Динамо

Предложения есть. Хватит уже мне ввязываться в авантюры", – сказал Хацкевич в комментарии Sport-Express.

Напомним, последним местом работы 50-летнего специалиста был польский Заглембе Сосновец, который он покинул со скандалом после 3-х месяцев работы. Ранее Хацкевича также сватали в литовский Кауно Жальгирис.

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