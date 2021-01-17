Уэсли Сонк – один из самых известных бельгийских футболистов начала 2000-х. Дебютировал в 1996 году за скромный Моленбек, после чего перешел в Генк, с которым стал чемпионом Лиги Жупиле и забил 67 голов в 93-х матчах. Также поиграл за Аякс, с которым выиграл чемпионат Нидерландов, а еще защищал цвета Брюгге и Боруссии из Менхенгладбаха. Дважды становился лучшим бомбардиром бельгийского первенства, а в 2001 году был признан лучшим футболистом страны.

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В составе сборной Бельгии Уэсли Сонк ездил на ЧМ-2002 и отметился забитым голом в ворота сборной России. Тот матч бельгийцы выиграли со счетом 3:2 и заняли второе место в квартете H, а россияне поехали домой уже после группового турнира. Всего в активе Сонка 24 гола в 55-ти матчах в футболке национальной команды. Форвард завершил карьеру в 2014-м, а сейчас тренирует сборную Бельгии U-18. Правда, в последнее время Сонк не является столь популярной фигурой в Бельгии. Его затмила собственная дочь Эми (на фото – справа).

У девушки, которой в этом году исполнится 21, уже почти 130 тысяч подписчиков в Instagram – с такими фотографиями нет сомнений, что их количество будет только расти. Тем более, что Эми еще и зарабатывает, рекламируя различные бренды одежды – в частности, и белья. Как призналась сама Эми, ее отец не слишком разделяет такое увлечение дочери. "Конечно, у нее больше подписчиков в Instagram, чем у меня. Я же не публикую фото в бикини, но ничего не могу ей сказать. Она взрослая – ей уже 20. В ее возрасте я хотел быть только хорошим футболистом – популярность меня не так интересовала", – заявлял Уэсли Сонк.

Девушка тоже призналась, что в свое время имела определенные недопонимания с отцом. "Все мои подруги выкладывали фото в бикини на пляже. Я подумала, что уже достаточно взрослая и могу сделать так же. С мамой проблем не было, а вот отец отреагировал не так сдержанно. Ему было трудно понять, что мои фото появились в СМИ. После этого количество моих подписчиков в Instagram выросло с 600 до 15 тысяч за каких-то несколько дней.

Сейчас я получаю ряд предложений прорекламировать определенные бренды одежды. Мне или платят за это, или дают бесплатно несколько наборов – это тоже довольно выгодно. Можно сказать, что сейчас это моя работа, поэтому отец вынужден был смириться", – рассказала Эми Сонк Voetbal24.

Несмотря на то, что ему уже 42, Уэсли Сонк находится в отличной форме. По словам Эми, Уэсли регулярно тренируется, поскольку постоянно волнуется за свой внешний вид. "Он всегда заботится о своем теле, поэтому занимается даже после завершения карьеры. "Как я тебе?" – он часто спрашивает меня об этом. "Папочка, ты стареешь", – отвечаю. Он сам это понимает, ведь когда-то называл свое тело собором, а сейчас – только маленькой церковью", – у Сонк-младшей все в порядке не только с внешними данными, но и с чувством юмора.

Интересно, что брак Уэсли и его жены распался вскоре после завершения бельгийцем карьеры футболиста. Супруги не смогли выдержать новый ритм жизни – раньше семья часто переезжала, а после того, как у Сонка появилось больше свободного времени, пара не смогла сохранить брачные отношения. Но именно их любовь привела к рождению Эми Сонк, от которой теперь сходит с ума большинство мужского населения Бельгии.

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