"Хочу сказать, что та игра, которую мы показали при 0:2, дорогого стоит. Одно очко идет нам в копилку. Спасибо за игру и двигаемся дальше.

Любенович признался, кто из известных игроков отказался переходить в Минай

Как настраивали ребят в раздевалке? Мы договаривались играть сзади на ноль, а впереди, я уверял ребят, что забьем. Но не так случилось, не удалось это сделать. После 0:2 я сказал, что еще много времени, вовремя забили первый гол, потом Гуничев вышел и забил – правильная замена.

Могли выиграть. Но ничья – закономерна. Интересно, что перед выходом Егора на поле я сказал ему, что он точно забьет – и он забил.

А насчет того, что команда много забивает... Когда возглавил команду, говорил, что будем играть в атакующий футбол. Это мы и показываем своим футболом на поле. Будем стараться забивать еще больше, ведь нам надо выигрывать матчи, турнирное положение обязывает", – цитирует Любеновича официальный сайт закарпатцев.

Напомним, до 63-й минуты Минай "горел" 0:2. Устименко и Гуничев восстановили статус-кво, а Ковалец сначала не забил пенальти, а затем оставил Александрию в меньшинстве. "Лисы" продолжают идти в турнирной таблице последними, но теперь их положение выглядит не таким безнадежным – от Вереса и Металлиста 1925 они отстают лишь на 2 балла.

Минай расписал ничью с Александрией, оформив камбэк с 0:2 – Ковалец промахнулся с пенальти и получил удаление