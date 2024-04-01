"Хочу сказати, що та гра, яку ми показали при 0:2, дорогого коштує. Одне очко йде нам в скарбничку. Дякую за гру і рухаємося далі.

Любеновіч зізнався, хто з відомих гравців відмовився переходити в Минай

Як налаштовували хлопців у роздягальні? Ми домовлялися грати позаду на нуль, а попереду, я запевняв хлопців, що заб'ємо. Та не так сталося, не вдалося це зробити. Але після 0:2 я сказав, що ще багато часу, вчасно забили перший гол, потім Гунічев вийшов і забив – правильна заміна.

Могли виграти. Але нічия – закономірна. Цікаво, що перед виходом Єгора на поле я сказав йому, що він точно заб'є – і він забив.

А щодо того, що команда багато забиває... Коли очолив команду, казав, що гратимемо в атакувальний футбол. Це ми і показуємо своїм футболом на полі. Будемо старатися забивати ще більше, адже нам треба вигравати матчі, турнірне становище зобов'язує", – цитує Любеновіча офіційний сайт закарпатців.

Нагадаємо, до 63-ї хвилини Минай "горів" 0:2. Устименко та Гунічев відновили статус-кво, а Ковалець спочатку не забив пенальті, а згодом залишив Олександрію у меншості. "Лиси" продовжують йти у турнірній таблиці останніми, але тепер їхнє становище виглядає не таким безнадійним – від Вереса і Металіста 1925 вони відстають лише на 2 бали.

Минай розписав нічию з Олександрією, оформивши камбек з 0:2 – Ковалець схибив з пенальті й отримав вилучення