"В хорошей форме вратарь Кривбасса – Клищук. Мы именно против него играли в ноябре, когда я принял команду.

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Знаете, кого я хотел пригласить, но не получилось? Он сейчас как раз получил травму – Ткачук из Металлиста 1925. Мы знакомы давно, играли вместе. Я даже Макса Белого приглашал, который завершил карьеру. Он сказал: "Нет, я завершаю карьеру".

Рыбалка – хороший футболист, качественный. Я был бы не против, если бы он играл в моей команде. Сейчас много хороших нападающих в Украине. Я бы взял к себе Будковского. Я с ним играл раньше, мы хорошо понимали друг друга. Люблю таких высоких нападающих, которые цепляются за мяч, много забивают", – сказал Любенович в интервью "ТаТоТаке".

Напомним, Минай в турнирной таблице УПЛ после 21-го тура идет последним, однако после возобновления чемпионата Украины успел одержать уже две победы (в отличие от первой части сезона, где ни в одном из матчей не набирал 3-х очков).

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