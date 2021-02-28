"Когда начинаешь перемены, нельзя отказываться от них и начинать двигаться в другом направлении. Но пандемия унесла почти целый год, поэтому сейчас можно рассмотреть перерыв в этом процессе, если это необходимо.

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Если я буду считать, что нужны те, кто могут добавить энергии в футбольном или лидерском планах, то возврат возможно. Я могу пообещать, что мы не станем ничего исключать. Это будет трудно и важный вопрос, в том числе и для меня. Характеры Мюллера или Хуммельса не будет давить на других", – цитирует Лева Kicker.

Напомним, Томас Мюллер, Жером Боатенг и Матс Хуммельс перестали вызываться в национальную команду с 2019 года, из-за чего решили завершить международную карьеру.

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