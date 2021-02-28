"Коли починаєш проводити зміни, не можна відмовлятися від них і починати рухатися в іншому напрямку. Але пандемія забрала майже цілий рік, тому зараз можна розглянути перерву в цьому процесі, якщо це необхідно.

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Якщо я вважатиму, що потрібні ті, хто можуть додати енергії в футбольному або лідерських планах, то повернення можливо. Я можу пообіцяти, що ми не станемо нічого виключати. Це буде важке і важливе питання, в тому числі і для мене. Характери Мюллєра або Хуммельса не тиснутимуть на інших", – цитує Льова Kicker.

Нагадаємо, Томас Мюллєр, Жером Боатенг та Матс Хуммельс перестали викликатись до лав національної команди з 2019 року, через що вирішили завершити міжнародну кар'єру.

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