Жемчужина мюнхенцев выбирал между Англией и Германией. 17-летний полузащитник на юношеском уровне выступал за "Трех львов", однако сейчас решился на перемены.

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"Я просто прислушался к ощущению, которое долго преследовало меня. Оно подсказало, что выступления за Германию – это правильный выбор для меня. Это земля, на которой я родился. Решение далось мне очень непросто", – признался Мусиала в интервью The Athletic.

Напомним, вчера хавбек Баварии отметился дебютным голом в Лиге чемпионов, расстроив Лацио (4:1). 26 февраля ему исполнится 18, и он имеет право подписать первый профессиональный контракт.

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