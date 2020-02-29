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Кепа хочет покинуть Челси летом – лондонцы заплатили за голкипера 80 млн евро

10:13 70 Читати українською
Кепа хочет покинуть Челси летом – лондонцы заплатили за голкипера 80 млн евро
Кепа Аррисабалага / Фото TEAMtalk

Голкипер Челси Кепа Аррисабалага не нашел счастья в лондонском клубе.

Челси может попрощаться с Кепой Аррисабалагой уже летом, такое желание проявил сам вратарь, сообщает The Sun.

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У 25-летнего испанца натянутые отношения с главным тренером "синих" Фрэнком Лэмпардом, а также он потерял постоянное место в воротах лондонцев. Напомним, в 2018-м Челси заплатил Атлетику 80 млн евро за Кепу и установил трансферный рекорд среди голкиперов.

В нынешнем сезоне АПЛ Аррисабалага провел 24 матча, в которых пропустил 30 голов.

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