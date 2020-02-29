Кепа хочет покинуть Челси летом – лондонцы заплатили за голкипера 80 млн евро

Италия — 09:00 200
-
Украинское дерби на фоне коронавируса, матч сезона для Роналду и первые смотрины соперника Шахтера – сливки уикенда
-
СК Днепр-1 – Динамо: Михайличенко провалил план на игру, новые вопросы к VAR, Супряга хет-триком уничтожил киевлянУкраина — 00:30 3776
-
"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – ШахтарГермания — 28 фев 788
-
Грати, як гранд: чому нинішній Лестер крутіший за чемпіонськийАнглия — 28 фев 408
-
Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги ЕвропыЛига Европы — 28 фев 3601