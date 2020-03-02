Челси – Ливерпуль: Лэмпард подходит к матчу Кубка Англии без пяти ведущих игроков

У Челси серьезные кадровые проблемы перед поединком 1/8 финала Кубка Англии.

"У Кристенсена небольшое повреждение, которое, вероятно, не позволит ему выйти на поле. Абрахам, Пулишич, Хадсон-Одой и Канте не сыграют", – цитирует главного тренера Челси Фрэнка Лэмпарда официальный сайт клуба.

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Напомним, Челси сразится с Ливерпулем за путевку в четвертьфинал Кубка Англии уже завтра, 3 марта, начало в 21:45.

В турнирной таблице АПЛ после 28 туров мерсисайдцы продолжают лидировать, а команда Лэмпарда замыкает топ-4.

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