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Лэмпард уничтожил арбитра за две ключевые ошибки в пользу Манчестер Юнайтед

10:28 233 Читати українською
Лэмпард уничтожил арбитра за две ключевые ошибки в пользу Манчестер Юнайтед
Фрэнк Лэмпард / Reuters

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард выразил недовольство работой судьи Энтони Тейлора в матче против Манчестер Юнайтед (0:2).

 
Антони Марсьяль 45’
Харри Магуайр 66’
45’ Антони Марсьяль
66’ Харри Магуайр

"Мы не заслуживали 0:2, это как день сурка. Если мы не забиваем, то не можем побеждать. Мы четвертые, сезон начинается именно сейчас. Люди не ожидали, что мы будем четвертыми, но мы здесь.

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Магуайр должен был получить красную, это очевидно. Аспиликуэта забил, и этот гол не стоило отменять. Ноготь Жиру был в офсайде, это я еще могу понять, такие сейчас правила. Я не понимаю, почему они не смотрят на мониторы. Это нужно использовать чаще", – цитирует Лэмпарда BBC.

Поражение помешало Челси восстановить свой отрыв перед конкурентами – до ближайшего Тоттенхэма осталось всего одно очко.

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Англия Фрэнк Лэмпард Фрэнк Лэмпард Челси - Манчестер Юнайтед Челси Челси Арбитры Видеоассистент арбитра (VAR)
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