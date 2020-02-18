Лэмпард уничтожил арбитра за две ключевые ошибки в пользу Манчестер Юнайтед

Главный тренер Челси Фрэнк Лэмпард выразил недовольство работой судьи Энтони Тейлора в матче против Манчестер Юнайтед (0:2).

"Мы не заслуживали 0:2, это как день сурка. Если мы не забиваем, то не можем побеждать. Мы четвертые, сезон начинается именно сейчас. Люди не ожидали, что мы будем четвертыми, но мы здесь.

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Магуайр должен был получить красную, это очевидно. Аспиликуэта забил, и этот гол не стоило отменять. Ноготь Жиру был в офсайде, это я еще могу понять, такие сейчас правила. Я не понимаю, почему они не смотрят на мониторы. Это нужно использовать чаще", – цитирует Лэмпарда BBC.

Поражение помешало Челси восстановить свой отрыв перед конкурентами – до ближайшего Тоттенхэма осталось всего одно очко.

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