Манчестер Юнайтед одержал противоречивую победу над Челси – VAR отменил два гола лондонцев

Центральный матч тура 26-го тура АПЛ между Челси и Манчестер Юнайтед завершился неоднозначной победой манкунианцев.

Манчестер Юнайтед после громкого бана Манчестер Сити получил шанс прорваться в Лигу чемпионов с пятого места, но для этого сначала нужно было подняться хотя бы седьмое. В случае победы над Челси манкунианцы бы не только выполнили эту задачу, но и уменьшили бы расстояние от пятого Тотнема до двух очков. "Пенсионеры", в свою очередь, не собирались подпускать конкурентов поближе (тем более что бан Сити вполне может оказаться условным, и мест в ЛЧ будет только четыре).

Поединок стартовал на высоких скоростях с атаками в обе стороны. В первые десять минут счёт мог измениться минимум дважды: так, на 6-й Джеймс сместился на линию штрафной и мощно пробил в дальний нижний угол, а на 9-й с такого же расстояния Виллиан стрелял в дальний верхний – в обоих случаях мяч пролетел рядом с каркасом ворот. После этого Фортуна неожиданно отвернулась от Челси, который на 13-й минуте потерял из-за травмы Канте, а на 22-й не выпросил красную для Магуайра. Эпизод стал центральным для всех английских СМИ: Гарри упал в борьбе с Батшуаи и сделал едва заметный толчок ногой в пах – за аналогичные действия против Рюдигера удаляли Сона, однако VAR решил, что здесь никакого фола не было.

Лондонцы разозлились не на шутку. На 23-й и 26-й минутах они провели две стремительные атаки с передачами от края штрафной под удар Батшуаи, однако в первом случае нападающий не попал по мячу, а в другом пробил рядом с левой штангой. МЮ огрызнулся на 31-й мощным ударом Бруну Фернандеша с дистанции (над воротами), а на 37-й Марсьяль обыгрался с Бруну на левом фланге, ворвался на край штрафной и выстрелил в дальний угол – рядом с каркасом!

И снова Челси не повезло. На 42-й минуте Марсьяль ненароком попал в голову Кристенсену, который долго сидел на газоне и покидал поле, держась за нос. Вернувшись на 45-й, он снова столкнулся с Марсьялем, но на этот раз Антони забивал гол: Ван-Биссака накрутил на правом фланге Виллиана, подал на линию вратарской под замыкание французу, а тот опередил Кристенсена и пробил головой точно под дальнюю штангу – 0:1! Правда, уже на 45+3-й Батшуаи мог сравнять счёт, получив разрезную передачу от Педро, однако его удар с правого края штрафной прошёл мимо ворот.

После перерыва Лэмпарду пришлось снимать с игры Кристенсена, которого сменил Зума. Челси довольно прогнозируемо пошел вперёд на старте тайма,что едва не вылилось в потерю преимущества МЮ в счёте – так, на 53-й минуте выстрел Маунта метров с 20-ти Де Хеа перевёл в штангу, а на 55-й защитники втроём бросались под удар Педро с минимальной дистанции. Лондонцы заработали угловой, подачу с которого неожиданно замкнул Зума – и снова Фортуна была против хозяев. VAR заметил, как Аспиликуэта придержал Вильямса в момент подачи, поэтому гол был отменён.

Небольшой должок судьба отдала "пенсионерам" на 63-й минуте, когда Бруну Фернандеш хитрым ударом со штрафного попал в ближнюю штангу. Впрочем, уже на 66-й Челси был шокирован вторым голом: "дьяволы" заработали угловой, Фернандеш исполнил подачу, а Магуайр замкнул головой – точно в правый нижний! На 70-й Харри мог и третий положить с углового, но на этот раз ему немного не хватило точности.

Лэмпард бросил в бой Жиру, который на 73-й минуте своевременным пасом пяткой из-под защитника вывел Ковачича один на один с Де Хеа, однако прямо перед его ударом мяч из-под ног Матео в бешеном подкате выбил Байли. На 77-й Оливье забил сам, замкнув передачу Маунта из глубины на линию вратарской, однако судьба продолжила издеваться над хозяевами – VAR посчитал офсайд по стопе француза, потому гол снова отменили.

В последние 10 минут Челси не оставлял попыток хотя бы размочить счёт, однако защитники МЮ отважно бросались под все удары (благо, их было не так много). Когда же и они не спасали, за гостей играла штанга – как на 89-й минуте после выстрела Маунта со штрафного метров с 24-х. Лондонцы так открылись, что едва не пропустили в третий раз на 90+2-й минуте после выхода Игало один на один с Кабальеро. В конце концов, финальный свисток зафиксировал сухую победу "красных дьяволов".

Манкунианцы набрали 38 очков и поднялись на седьмую позицию в турнирной таблице АПЛ, в то время как Челси остался четвёртым с 41 зачётным баллом в активе.