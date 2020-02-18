Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

В 26-м туре английской Премьер-лиги Манчестер Юнайтед одержал выездную победу над лондонским Челси. Вашему вниманию видео забитых мячей и самых интересных моментов поединка.

Хозяева поля активнее начали матч, но не смогли воплотить свое преимущество в дебюте поединка в забитые мячи. Когда же манкунианцы пришли в себя, то создали "синим" проблемы.

Манчестер Юнайтед одержал противоречивую победу над Челси – VAR отменил два гола лондонцев

Первый гол Юнайтед забил в раздевалку. На 45-й минуте Ван Биссака обыгрался в центре поля с Фредом, дальше продвинулся вперед, накрутил Виллиана на подступах к штрафной и классно навесил в район вратарской. А там Антони Марсьяль выиграл верховую борьбу у Кристенсена и головой отправил мяч в угол ворот Кабальеро.

Со второго этажа "красные дьяволы" забили и после перерыва. Помогла подопечным Сульшера серия угловых. На 66-й минуте Фернандеш навесил с левого фланга, а Харри Магуайр оказался самым расторопным у ворот Челси – 0:2.

К слову, лондонцы в матче против МЮ тоже забили дважды. Однако, оба гола отменили после помощи VAR: забитый Зума мяч аннулировали из-за сомнительного фола Аспиликуэты, а Жиру за мгновение до точного выстрела залез в офсайд.

Барса впоралася з антагоністом, Фонсека програв Маліновському битву за ЛЧ, бомбезний Лаціо, клоунада ПСЖ – огляд вікенду