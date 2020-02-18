Челси – Манчестер Юнайтед – 0:2 – видео голов и обзор матча

Первый гол Юнайтед забил в раздевалку. На 45-й минуте Ван Биссака обыгрался в центре поля с Фредом, дальше продвинулся вперед, накрутил Виллиана на подступах к штрафной и классно навесил в район вратарской. А там Антони Марсьяль выиграл верховую борьбу у Кристенсена и головой отправил мяч в угол ворот Кабальеро.
Со второго этажа "красные дьяволы" забили и после перерыва. Помогла подопечным Сульшера серия угловых. На 66-й минуте Фернандеш навесил с левого фланга, а Харри Магуайр оказался самым расторопным у ворот Челси – 0:2.
К слову, лондонцы в матче против МЮ тоже забили дважды. Однако, оба гола отменили после помощи VAR: забитый Зума мяч аннулировали из-за сомнительного фола Аспиликуэты, а Жиру за мгновение до точного выстрела залез в офсайд.