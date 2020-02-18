Лемпард знищив арбітра за дві ключові помилки на користь Манчестер Юнайтед

Головний тренер Челсі Френк Лемпард висловив невдоволення роботою судді Ентоні Тейлора у матчі проти Манчестер Юнайтед (0:2).

"Ми не заслуговували на 0:2, це наче день бабака. Якщо ми не забиваємо, то не можемо перемагати. Ми четверті, сезон починається саме зараз. Люди не очікували, що ми будемо четвертими, але ми тут.

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Магвайр повинен був отримати червону, це очевидно. Аспілікуета забив, і цей гол не варто було скасовувати. Ніготь Жиру був у офсайді, це я ще можу зрозуміти, такі зараз правила. Я не розумію, чому вони не дивляться на монітори. Це потрібно використовувати частіше", – цитує Лемпарда ВВС.

Поразка завадила Челсі відновити свій відрив перед конкурентами – до найближчого Тоттенхема залишилося всього одне очко.

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