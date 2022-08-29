"Энтони не сделал бы этого. Не должен и не мог бы так со мной поступить! Если бы он попытался сыграть в такую ​​игру, то узнал бы меня с другой стороны. Думаю, это он понимает... Я не пытаюсь казаться жестким, просто это настолько противоречило бы тому, чего я от него ожидаю…

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В то же время следует понимать, что Энтони не робот, и со всем этим вниманием нелегко справиться. Я понимаю это, я тоже был молодым и амбициозным футболистом. Энтони трудолюбив и хочет становиться лучше. Он хочет забивать голы, стараться ради этой команды, вот почему с ним приятно работать. Поэтому у меня никогда не было мнения, что Энтони будет так поступать", – цитирует Лэмпарда Goal.

Напомним, 21-летнего англичанина активно пытается переманить Челси. Лондонский клуб уже дважды делал предложение Эвертону. Сумма потенциального трансфера приблизилась к 70 миллионам евро.

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