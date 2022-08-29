"Ентоні не зробив би цього. Не повинен і не міг би так зі мною вчинити! Якби він спробував зіграти у таку гру, то пізнав би мене з іншого боку. Думаю, це він розуміє... Я не намагаюся здаватися жорстким, просто це настільки суперечило б тому, чого я від нього чекаю…

Миколенко позбувся конкурента – Евертон відпустив захисника в Чемпіоншип

Водночас треба розуміти, що Ентоні не робот, і з усією цією увагою нелегко впоратися. Я розумію це, я теж був молодим та амбітним футболістом. Ентоні працьовитий і хоче ставати кращим. Він хоче забивати голи, старатися заради цієї команди, ось чому з ним приємно працювати. Тож у мене ніколи не було думки, що Ентоні так чинитиме", – цитує Лемпарда Goal.

Нагадаємо, 21-річного англійця активно намагається переманити Челсі. Лондонський клуб вже двічі робив пропозицію Евертону. Сума потенційного трансферу наблизилася до 70-ти мільйонів євро.

Евертон втратив першу перемогу в АПЛ – Миколенко загубив супермомент і легалізував вирішальний гол Брентфорда