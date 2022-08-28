Валлийский клуб объявил о переходе 21-летнего француза конголезского происхождения. Нкунку перебрался на правах аренды, рассчитанной на сезон 2022/23, информирует официальный сайт Кардиффа.

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Нильс выступает на позиции левого защитника, то есть является конкурентом Виталия Миколенко. Правда, за первую команду "ирисок" он сыграл только 7 поединков, а в сезоне 2021/22 отбегал за бельгийский Стандард. Теперь Нкунку пошел набираться опыта в очередную аренду.

Новичок уже успел дебютировать за Кардифф, выйдя на замену в поединке против Престона (0:0). К слову, летом 2020 года Эвертон выложил Марселю за Нкунку 270 тысяч евро.

После 4-х туров АПЛ команда Фрэнка Лэмпарда набрала только 2 очка и идет на 17-м месте турнирной таблицы. Виталий Миколенко сыграл во всех поединках, результативными действиями не отличался.

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