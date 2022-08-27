Брентфорд после погрома красных манчестерцев неожиданно впервые уступил (Фулхэму). Команда Миколенко, традиционно играющего в основе, набрала всего 1 балл за первые 3 тура. Матч, как и онлайн-трансляция Брентфорд – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команды быстро начали с первых минут, стабильно обмениваясь ударами. Мбеумо выпустили в штрафной – промах. Гордон несколько раз пристрелялся. Тарковски из пределов вратарской не смог прошить Райю. Йенсен попал в штангу метров с 20. А дальше прекрасный дальний пас из глубины от Коуди разрезал защитные линии Брентфорда. Гордон идеально поймал мяч и разобрался с голкипером.

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Нереальный момент упускают хозяева. Паттерсон подарил Генри возможность подать с левого фланга. Тони расстреливал головой в стойку с нескольких метров. Висса добивал в практически незащищенные ворота, но снаряд свалился с ноги. Мбеумо позволяют пробивать беспрепятственно с убийственной дистанции – Пикфорд тянет намертво. Еще одна попытка француза в выгодной позиции после эффектно расписанной трехходовки с отыгранным Миколенко в начале. "Пчелки" выкручивают свои удары прицельно, но с минимальными промахами. Миколенко классно вырвался в штрафную под очередной заброс партнеров со своей половины, принял на грудь и сразу же откатил Гордону. Энтони пробил в голкипера.

Нергор, разворачиваясь, в падении попал в перекладину. Гордон пробивал из центра штрафной, Райя парировал, но Миколенко мог добивать. Украинский вингбек немного замешкался с рывком и потерял прекрасную возможность забить – стопроцентный момент для Виталия. Миколенко один против двух соперников при подаче хозяев. Не может экс-динамовец помешать удару в упор, но очередной сейв Пикфорда спасает ситуацию. Грей завозился в штрафной и упустил шанс выйти на голкипера Брентфорда. Восхищенные английские комментаторы отмечают "блестящий подкат" Миколенко, не дающий пройти сопернику.

В концовке все глубже сидит Эвертон. С трудом отбиваются гости, а Лэмпард слишком рано поглядывает на часы. Закономерно, что "ириски" пропускают. Без помех проходит скидка на замыкающего дальнюю штангу Янельта. Провинился здесь Миколенко, откровенно провинился. Виталий остался во вратарской, когда все партнеры вышли, поэтому VAR не находит офсайда. Еще и не доигрывает украинец, на 86-й минуте его заменил Винагре. Эвертон набирает 2 очка, и это меньше даже, чем набрал Борнмут, пропустивший 16 голов за последние 3 матча. Команда Миколенко занимает последнюю спасительную позицию (17), но у Вест Хэма и Вулверхэмптона 28 августа будет шанс потеснить "ирисок". Брентфорд спокойно чувствует себя на 9 месте, записав в свой актив 5 баллов.

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