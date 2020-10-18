"Кепе нужно быть сильным, чтобы справиться с этой ситуацией. Это неотъемлемая часть нашей работы и жизни спортсменов, выступающих на высоком уровне. Голкипер в особо сложном положении, поскольку все взоры устремлены на него. Кепа должен преодолеть этот период, и мы всей командой поддержим его.

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Сегодня он сделал несколько отличных сейвов, но все запомнят именно ошибки. Такая судьба голкипера, поэтому ему остается только работать. Это единственный способ справиться с подобными трудностями, и ему важно чувствовать нашу поддержку.

В моменте со вторым пропущенным голом многие люди будут возлагать вину на Кепу, и я понимаю, почему. Однако нужно помнить, что в этом эпизоде участвовал не только он, и нельзя обвинять в нем только одного игрока", – приводит слова Лэмпарда официальный сайт Челси.

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