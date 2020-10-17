Тимо Вернер эффектным дублем открыл счет своим голам в АПЛ. Слово взял и главный бомбардир Саутгемптона Дэнни Ингз – 2:1 до перерыва. Травма Менди позволила Кепе вернуться в ворота Челси, но испанец в который раз доказал свою профнепригодность. Самый дорогой голкипер мира умудрился пролететь мимо легкой передачи Зума, а потом неуклюже возился у ног Адамса.

Челси с голами Вернера и Хаверца не удержал победу над Саутгемптоном, Эвертон и Ливерпуль разошлись миром

Ничья на табло держалась недолго. Вернер оформил 2+1 – помог отличиться премьерным голом и Хаверцу. Впрочем, этого оказалось недостаточно для победы Челси. Под занавес встречи Вестергор головой подправил передачу-удар Уолкота – 3:3.