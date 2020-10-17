Дебютные голы Вернера и Хаверца и очередное фиаско Кепы в видеообзоре перестрелки Челси – Саутгемптон – 3:3
Челси не удержал победу над Саутгемптоном (3:3) в матче 5 тура АПЛ. Смотрите видеообзор встречи.
Тимо Вернер эффектным дублем открыл счет своим голам в АПЛ. Слово взял и главный бомбардир Саутгемптона Дэнни Ингз – 2:1 до перерыва. Травма Менди позволила Кепе вернуться в ворота Челси, но испанец в который раз доказал свою профнепригодность. Самый дорогой голкипер мира умудрился пролететь мимо легкой передачи Зума, а потом неуклюже возился у ног Адамса.
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Ничья на табло держалась недолго. Вернер оформил 2+1 – помог отличиться премьерным голом и Хаверцу. Впрочем, этого оказалось недостаточно для победы Челси. Под занавес встречи Вестергор головой подправил передачу-удар Уолкота – 3:3.