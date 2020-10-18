"Кепі потрібно бути сильним, щоб впоратися з цією ситуацією. Це невід'ємна частина нашої роботи і життя спортсменів, які виступають на високому рівні. Голкіпер в особливо складному становищі, оскільки всі погляди спрямовані на нього. Кепа повинен подолати цей період, і ми усією командою підтримаємо його.

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Сьогодні він зробив декілька відмінних сейвів, але всі запам'ятають саме помилки. Така доля голкіпера, тому йому залишається лише працювати. Це єдиний спосіб впоратися з подібними труднощами, і йому важливо відчувати нашу підтримку.

У моменті з другим пропущеним голом багато людей будуть покладати провину на Кепу, і я розумію, чому. Однак потрібно пам'ятати, що в цьому епізоді брав участь не тільки він, і не можна звинувачувати в ньому тільки одного гравця", – наводить слова Лемпарда офіційний сайт Челсі.

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